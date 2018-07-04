Петер Шмейхель назвал лучшую сборную ЧМ-2018 на сегодня

Испания — 09:57 83
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Реал и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе за 272 млн евро, – СМИ
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ЧМ-2018: определились все пары 1/4 финалаЧМ 2018 — 00:05 1233
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"Нацисты, вон из футбола": Роман Зозуля в Овьедо – фанаты испанского клуба блокируют трансфер украинцаИспания — 3 июль 1949
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ЧМ-2018 Швеция – Швейцария: организованная игра и четко выполненный план вывели скандинавов в чвертьфиналЧМ 2018 — 3 июль 437
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Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 3 июль 264
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