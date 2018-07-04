Петер Шмейхель назвал лучшую сборную ЧМ-2018 на сегодня

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель назвал лучшую сборную Мундиаля на данный момент.

"Сейчас каждая команда имеет шансы на чемпионство. Бразилия не выглядит очень здорово.

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Пожалуй, лучшей командой на сегодня является Франция, а Бельгия следует за ней. У остальных команд сильные тренеры. У меня нет никакого представления, кто в итоге окажется на вершине", – цитирует Петера Шмейхеля RT.

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