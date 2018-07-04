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Фалькао: Работа арбитра во время матча против сборной Англии – это позор

08:18 66 Читати українською
Фалькао: Работа арбитра во время матча против сборной Англии – это позор
Фалькао во время матча против сборной Англии / Фото: FIFA

Капитан сборной Колумбии оценил действия арбитра в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Колубия- Англия (1: 1, по пенальти 3: 4).

"Назначить на этот матч арбитра из США – очень спорное решение. Было много спорных ситуаций, которые судья трактовал в пользу англичан. Он говорил на поле только на английском, то есть на одном языке со сборной Англии.

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В любой спорной ситуации он становился на сторону английской сборной. Это позор", – цитирует Фалькао La Vanguardia.

Отметим, в начале второго тайма матча рефери поединка Гейгер назначил пенальти в ворота сборной Колумбии, который реализовал Кейн.

Напомним, сборная Колумбии уступила в серии пенальти Англии и вылетела с Мундиаля.

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ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Колумбия - Англия ЧМ 2018 Радамель Фалькао Радамель Фалькао Колумбия Колумбия
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