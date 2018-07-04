Фалькао: Работа арбитра во время матча против сборной Англии – это позор

Капитан сборной Колумбии оценил действия арбитра в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Колубия- Англия (1: 1, по пенальти 3: 4).
"Назначить на этот матч арбитра из США – очень спорное решение. Было много спорных ситуаций, которые судья трактовал в пользу англичан. Он говорил на поле только на английском, то есть на одном языке со сборной Англии.
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В любой спорной ситуации он становился на сторону английской сборной. Это позор", – цитирует Фалькао La Vanguardia.
Отметим, в начале второго тайма матча рефери поединка Гейгер назначил пенальти в ворота сборной Колумбии, который реализовал Кейн.
Напомним, сборная Колумбии уступила в серии пенальти Англии и вылетела с Мундиаля.
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