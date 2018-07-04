toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Петер Шмейхель назвав найкращу збірну ЧС-2018 на сьогодні

09:25 1084 Читать на русском
Петер Шмейхель назвав найкращу збірну ЧС-2018 на сьогодні
Петер Шмейхель / Фото ФК МЮ

Колишній голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель назвав найкращу збірну Мундіалю на даний момент.

"Зараз кожна команда має шанси на чемпіонство. Бразилія не виглядає дуже здорово.

ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналу

Мабуть, найкращою командою на сьогодні є Франція, а Бельгія йде слідом за нею. У решти команд сильні тренери. У мене немає жодного уявлення, хто в підсумку виявиться на вершині", – цитує Петера Шмейхеля RT.

Фалькао: Робота арбітра під час матчу проти збірної Англії – це ганьба

Теги
ЧС 2018 Петер Шмейхель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
55
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук