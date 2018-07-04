Петер Шмейхель назвав найкращу збірну ЧС-2018 на сьогодні

Колишній голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель назвав найкращу збірну Мундіалю на даний момент.

"Зараз кожна команда має шанси на чемпіонство. Бразилія не виглядає дуже здорово.

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Мабуть, найкращою командою на сьогодні є Франція, а Бельгія йде слідом за нею. У решти команд сильні тренери. У мене немає жодного уявлення, хто в підсумку виявиться на вершині", – цитує Петера Шмейхеля RT.

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