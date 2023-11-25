"Можно сказать, что я родился в вине. Мои дедушка и бабушка были каменщиками и ежегодно откладывали деньги на приобретение винограда. Я до сих пор помню это белое вино. Смесь местных сортов винограда, мутное, но полное серы, которое они наливали в бутылки и пили целый год. Могу сказать, что мой первый стакан я выпил, когда мне было 5 лет. Это был белый пластиковый стаканчик из супермаркета.

Как удается совмещать спортивную профессию и такое увлечение? Во-первых, за мной следит диетолог, поэтому ошибиться или соврать невозможно. У меня очень точный план питания. Раз в неделю в выходной я позволяю себе вино. Если выходных больше – дважды, причем строго вслепую.

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Я приглашаю друзей или мы встречаемся в винном магазине, и каждый приносит бутылку вина, которое он хотел бы попробовать. Мы остаемся вместе, веселимся и тем временем дегустируем. Могу сказать, что каждый раз нас ждет много сюрпризов, потому что мы позволяем говорить вину, а не этикеткам.

Сейчас, когда с Ювентусом мы играем только раз в неделю, я бы сказал, что обычно понедельник и вторник – хорошие дни для употребления напитка, потому что тогда до игры остается пять или шесть дней. А в прошлом году, когда мы играли в еврокубках, единственный выходной обычно приходился на четверг.

Футбол для меня сейчас – это не только исполненная мечта, но и страсть, которая стала работой, поэтому он стоит на первом месте. Когда дело доходит до вина, я поступаю разумно. Поэтому я не напиваюсь. Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли пить бесконечно, но опьянение не переходило в пьянство. Чтобы мы могли и дальше оставаться ясными, но счастливыми, потому что это так хорошо – продолжать дегустировать, обсуждать, сравнивать...

К сожалению, это невозможно, и мы должны быть осторожны. Потом, к счастью, наступает лето, когда я могу расслабиться и побродить по погребам", – признался 31-летний Перин в комментарии Tuttomercatoweb.

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