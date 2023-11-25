"Можна сказати, що я народився у вині. Мої дідусь та бабуся були мулярами і щороку відкладали гроші на придбання винограду. Я досі пам'ятаю це біле вино. Суміш місцевих сортів винограду, каламутне, але повне сірки, яке вони наливали у пляшки та пили цілий рік. Можу сказати, що свою першу склянку я випив, коли мені було 5 років. Це був білий пластиковий келих зі супермаркету.

Як вдається поєднувати спортивну професію і таке захоплення? По-перше, за мною стежить дієтолог, тому помилитися чи збрехати неможливо. У мене дуже точний план харчування. Раз на тиждень у вихідний я дозволяю собі вино. Якщо вихідних більше – двічі, причому строго наосліп.

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Я запрошую друзів або ми зустрічаємося у винному магазині, і кожен приносить пляшку вина, яке він хотів би скуштувати. Ми залишаємось разом, веселимось і тим часом дегустуємо. Можу сказати, що кожного разу на нас чекає багато сюрпризів, тому що ми дозволяємо говорити вину, а не етикеткам.

Зараз, коли з Ювентусом ми граємо лише раз на тиждень, я сказав би, що зазвичай понеділок і вівторок – хороші дні для вживання напою, тому що тоді до гри залишається п'ять чи шість днів. А торік, коли ми грали у єврокубках, єдиний вихідний зазвичай припадав на четвер.

Футбол для мене зараз – це не лише здійснена мрія, а й пристрасть, яка стала роботою, тому він стоїть на першому місці. Коли справа доходить до вина, я дію розумно. Тому я не напиваюсь. Мені дуже хотілося б, щоб ми могли пити нескінченно, але сп'яніння не переходило в пияцтво. Щоб ми могли й надалі залишатися ясними, але щасливими, бо це так добре – продовжувати дегустувати, обговорювати, порівнювати...

На жаль, це неможливо, і ми маємо бути обережними. Потім, на щастя, настає літо, коли я можу розслабитися і поблукати льохами", – зізнався 31-річний Перін у коментарі Tuttomercatoweb.

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