"Первый месяц я боялся в столовую зайти": Миколенко – о трудностях в комуникации с другими игроками Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко признался, что общение с одноклубниками не сразу стало для него легким и приятным.

"Я целый год сидел на замене, просто это никто не помнит. Наверное, именно после этого года прошла трясогузка. Первый месяц я боялся в столовую заходить. Ну, не боялся, но меня трясло серьезно. Просто боишься, потому что раньше ты видел этих людей по телевизору, а сейчас с ними ужинаешь, обедаешь.

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Для меня был примером Коля Шапаренко. Мы с ним вместе пришли, но он в заявку раньше попал. Затем мы начали вместе тренироваться с первой командой. К нему была белая зависть, потому что он хорошо влился в коллектив, хорошо с ребятами разговаривал, Кендзерой, Вербичем. Я хоть и коммуникабельный, но мне было сложно со старшими сначала общаться", – сказал Миколенко в комментарии Трендец.

Напомним, молодой защитник дебютировал за первую команду Динамо 20 августа 2017 года и с тех пор завоевал место в основе клуба и сборной Украины.

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