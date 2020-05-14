"Перший місяць я боявся в їдальню зайти": Миколенко – про труднощі в комунікації з іншими гравцями Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко зізнався, що спілкування з одноклубниками не відразу стало для нього легким та приємним.

"Я цілий рік сидів на заміні, просто це ніхто не пам'ятає. Напевно, саме після цього року пройшла трясогузка. Перший місяць я боявся в їдальню заходити. Ну, не боявся, але мене трусило серйозно. Просто боїшся, тому що раніше ти бачив цих людей по телевізору, а зараз з ними вечеряєш, обідаєш.

Шевченко висловився про можливий перехід Миколенка в Мілан

Для мене був прикладом Коля Шапаренко. Ми з ним разом перейшли, але він в заявку раніше потрапив. Потім ми почали разом тренуватися з першою командою. До нього була біла заздрість, тому що він добре влився в колектив, добре з хлопцями розмовляв, Кендзьорою, Вербічем. Я хоч і комунікабельний, але мені було складно зі старшими спочатку спілкуватися", – сказав Миколенко в коментарі Трендець.

Нагадаємо, молодий захисник дебютував за першу команду Динамо 20 серпня 2017 року і з тих пір завоював місце в основі клубу та збірної України.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії