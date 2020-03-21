"Моя девушка сказала, что останется со мной, если я куплю авто": легионер УПЛ вспомнил начало карьеры

Атакующий полузащитник Львова Тавареш Альваро рассказал о первых шагах в футболе.

"Я и моя семья пережили много унижений. У меня была девушка, которая сказала, что останется со мной, только если я куплю авто, чтобы не ходить пешком. У меня не было возможности купить мороженое или сходить в кино. Некоторые родственники сказали, что я нищий, и это никуда меня не приведет. Но мы никогда не прекращаем бороться.

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Я работал охранником в супермаркете, помощником каменщика, помощником пекаря и продавал воздушных змеев. Но моей мечтой было стать футболистом. Я был на просмотре в нескольких клубах. Я много тренировался с парнем по имени Домингос, он мне очень помог. Мы тренировались на грязном поле рядом с рекой. В 20 лет мне удалось попасть в профессиональную команду из 4-го дивизиона штата Сан-Паулу.

Я не получал зарплату, у нас были проблемы с едой и сном. Вот тогда я и узнал: я стану отцом. Я был очень напуган. Я думал о том, чтобы бросить все, но получил большую помощь от семьи и некоторых друзей, которые были исключительными. Я перешел в команду со 2-го дивизиона, но не был сосредоточен. Именно тогда мне нужно было понять, что я должен измениться, чтобы чего-то достичь. Но меня увлекали вечеринки и женщины. Меня выгнали из команды и моя невеста рассталась со мной", – цитирует Альваро издание ESPN.

Напомним, Тавареш присоединился ко Львову в феврале 2019 года. В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл за "горожан" в 21 матче, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 300 млн евро.

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