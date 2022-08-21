Директор ДЮСШОР "Юность" в Чернигове Геннадий Прокопович рассказал, как помогли клубу деньги, поступившие за переход Андрея Ярмоленко из дортмундской Боруссии в Вест Хэм.

"Реконструкция стадиона Юность состоялась в значительной степени благодаря средствам, полученным за трансфер Андрея Ярмоленко? На самом деле стадион реконструирован за счет Фонда реконструкции и развития, а также за содействие и средства нескольких народных депутатов.

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А вот за средства, о которых вы упоминаете, за средства Ярмоленко были приобретены два 18-местных автобуса Ford Transit, на которых дети ездят на игры чемпионата Украины. Это за тот трансфер из Боруссии в Вест Хэм. Также на эти средства было построено тренировочное поле с искусственным покрытием 50х70 метров.

Сам Андрей в последнее время не приезжает, потому что то COVID-19, то теперь война. Но мы постоянно на телефонной связи, он интересуется стадионом и нашими делами", – поделился Прокопович в комментарии 0462.ua.

Напомним, именно в ДЮСШОР "Юность" Ярмоленко делал свои первые шаги в футболе, откуда перебрался в киевское Динамо. Сейчас украинец выступает в составе Аль-Айна из ОАЭ.

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