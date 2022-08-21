Директор ДЮСШОР "Юність" у Чернігові Геннадій Прокопович розповів, як допомогли клубу гроші, які надійшли за перехід Андрія Ярмоленка з дортмундської Борусії у Вест Хем.

"Реконструкція стадіону Юність відбулася значною мірою завдяки коштам, отриманим за трансфер Андрія Ярмоленка? Насправді стадіон реконструйований коштом Фонду реконструкції та розвитку, а також за сприяння і кошти кількох народних депутатів.

"Ярмоленка довелося ховати на базі, щоб він не потрапив у московський Спартак", – Сабо

А от за ті кошти, про які ви згадуєте, за кошти Ярмоленка були придбані два 18-містні автобуси Ford Transit, на яких діти їздять на ігри чемпіонату України. Це за той трансфер з Борусії до Вест Хема. А також на ці кошти було побудовано тренувальне поле зі штучним покриттям 50х70 метрів.

Сам Андрій останнім часом не приїжджає, бо то COVID-19, то тепер війна. Але ми постійно на телефонному зв’язку, він цікавиться стадіоном і нашими справами", – поділився Прокопович у коментарі 0462.ua.

Нагадаємо, саме в ДЮСШОР "Юність" Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі, звідки перебрався до київського Динамо. Зараз українець виступає у складі Аль-Айна з ОАЕ.

Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?