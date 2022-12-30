"Я из очень маленького города, где живет около 12 тысяч человек. В Украине я играл в местной команде под названием Карпатия. Мы тренировались там два раза в неделю, мне было шесть или семь лет, когда я начал заниматься в Карпатии.

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В 11 лет я перешел в другую академию – Монолит-Ильичевск, находящуюся на расстоянии 550 километров от моего дома. Первые несколько месяцев я плакал в подушку. Сначала мне и моей семье было очень тяжело, но тренерский штаб очень помог. 550 километров – это очень далеко от дома, поэтому мне требовалась поддержка тренеров. Вот почему я говорю, что футбольная команда – это тоже твоя семья.

Как только я приехал в Монолит, у меня было несколько пробных игр, и я хорошо справился. Я забил несколько голов и отдал множество результативных передач. Одну игру я сыграл на позиции форварда, другую провел на месте левого вингера, и я играл хорошо. Меня хотели взять в команду, но я помню, что тогда жил в гостиничном номере с двумя вратарями, они также были на просмотре. Один из вратарей разговаривал со своей мамой и плакал, говоря: "Мама, пожалуйста, забери меня домой". Догадайтесь, что я сделал после того, как это увидел? Я сделал то же самое, позвонил маме и сказал: "Извини, я не могу здесь оставаться!" Мама была очень хорошая, спрашивала, что произошло.

Я вернулся домой на несколько дней, чтобы увидеться с мамой. Она поговорила со мной, была рядом, помогла мне почувствовать себя лучше. Потом я вернулся в клуб, все было хорошо, тренеры присматривали за мной. Этот опыт сделал меня гораздо сильнее. Я сделал этот шаг, будучи маленьким мальчиком, я был гораздо сильнее ментально, чем думал. Поэтому когда я переехал в Великобританию в 19 лет, мне было гораздо легче, потому что я уже делал подобное в возрасте 11 лет.

К тому времени, когда я уже подписал контракт с Манчестер Сити, я был достаточно взрослым. Я был готов к этому даже в 19-летнем возрасте", – цитирует Зинченко официальный сайт Арсенала.

Напомним, Зинченко – воспитанник Шахтера. Профессиональную карьеру начал в Уфе, откуда перешел в Манчестер Сити. Играл в аренде в ПСВ. С 2022-го выступает за Арсенал.

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