"Я з дуже маленького міста, де живе близько 12 тисяч людей. В Україні я грав у місцевій команді під назвою Карпатія. Ми тренувалися там два рази на тиждень, мені було шість чи сім років, коли я почав займатися в Карпатії.

"Я сам був нападником": Зінченко назвав свого кумира

В 11 років я перейшов в іншу академію – Моноліт-Іллічівськ, що була на відстані 550 кілометрів від мого дому. Перші декілька місяців я плакав у подушку. Спочатку мені та моїй сім'ї було дуже важко, але тренерський штаб дуже допоміг. 550 кілометрів – це дуже далеко від дому, тому мені була потрібна підтримка тренерів. Ось чому я кажу, що футбольна команда – це також твоя сім'я.

Як тільки я приїхав у Моноліт, у мене було кілька пробних ігор, і я добре впорався. Я забив декілька голів і віддав багато результативних передач. Одну гру я зіграв на позиції форварда, іншу провів на місці лівого вінгера, і я грав добре. Тож мене хотіли взяти в команду, але я пам'ятаю, що тоді жив у готельному номері з двома воротарями, вони також були на перегляді. Дуже добре пам'ятаю той день. Один із воротарів розмовляв зі своєю мамою і плакав, кажучи: "Мамо, будь ласка, забери мене додому". Здогадайтеся, що я зробив після того, як побачив це? Я зробив те ж саме, подзвонив мамі й сказав: "Вибач, я не можу тут залишатися!". Мама була дуже добра, питала, що сталося.

Я повернувся додому на кілька днів, щоб побачитися з мамою. Вона поговорила зі мною, була поруч, допомогла мені почуватися краще. Потім я повернувся в клуб, все було добре, тренери приглядали за мною. Той досвід зробив мене набагато сильнішим. Я зробив цей крок, будучи маленьким хлопчиком, тож я був набагато сильнішим ментально, ніж думав. Тому, коли я переїхав у Велику Британію у 19 років, мені було набагато легше, тому що я вже робив подібне в віці 11 років.

На той час, коли я вже підписав контракт з Манчестер Сіті, я був достатньо дорослим. Я був готовий до цього, навіть у 19-річному віці", – цитує Зінченка офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, Зінченко – вихованець Шахтаря. Професіональну кар'єру розпочав в російській Уфі, звідки перейшов у Манчестер Сіті. Грав в оренді в ПСВ. З 2022 року виступає за Арсенал.

Топ-11 гравців збірної України всіх часів: версія Футбол 24