"Какая цель стоит перед командой на вторую часть сезона? Как и раньше говорили, попасть по итогам чемпионата в еврокубки.

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Шахтер, по моему мнению, на голову сильнее всех. Бороться с Шахтером за первое место – не уверен, что это уровень сегодняшнего СК Днепр-1.

А второе место, учитывая борьбу сразу пяти команд за медали, будет для нас очень удачным итогом. Поэтому более реальной выглядит борьба за третью позицию", – сказал Фридман в интервью Tribuna.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая Кривбассу лишь по дополнительным показателям. Уже сегодня, 25 февраля, днепряне сыграют свой первый официальный матч в новом году – их соперником в рамках 18-го тура УПЛ будет Минай. Начало встречи в 13:00.

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