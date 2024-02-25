"Перше місце – це не рівень СК Дніпро-1": директор клубу оцінив перспективи Максимова і Ко в УПЛ
Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман розповів про завдання команди на другу половину сезону.
"Яка мета стоїть перед командою на другу частину сезону? Як і раніше казали, потрапити за підсумками чемпіонату до єврокубків.
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Шахтар, на мою думку, на голову сильніший за всіх. Боротися з Шахтарем за перше місце – не впевнений, що це рівень сьогоднішнього СК Дніпро-1.
А друге місце, враховуючи боротьбу одразу п'ятьох команд за медалі, буде для нас дуже вдалим підсумком. Тому більш реальною виглядає боротьба за третю позицію", – сказав Фрідман в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись Кривбасу лише за додатковими показниками. Вже сьогодні, 25 лютого, дніпряни зіграють свій перший офіційний матч у новому році – їхнім суперником в рамках 18-го туру УПЛ буде Минай. Початок зустрічі о 13:00.