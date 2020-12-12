Перша звитяга Руха в Прем'єр-лізі у відеоогляді матчу проти СК Дніпро-1 – 4:1
22:37 - Читать на русском
Рух зумів перемогти СК Дніпро-1 на домашньому полі. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
36’ Валерій Федорчук
45+1’ Микола Кухаревич
86’ Юрій Климчук
Олександр Сваток 85’
36’ Валерій Федорчук
45+1’ Микола Кухаревич
85’ Олександр Сваток
86’ Юрій Климчук
Рух шокував гостей у першому таймі, тричі результативно відзначившись у воротах СК Дніпро-1. По перерві підопічні Йовічевіча відповіли одним голом, але команда Федика за кілька миттєвостей забила четвертий м'яч та поставила жирну крапку в матчі.
Рух на очах Мілевського розбив СК Дніпро-1 і здобув першу перемогу в УПЛ – команда Йовічевіча зимуватиме останньою
4:1 – Рух здобув першу перемогу в УПЛ у своїй історії та вийшов на 12 сходинку. СК Дніпро-1 зазнав шостої поспіль поразки в Прем'єр-лізі та опустився на останнє місце.
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