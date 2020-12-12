Рух зумів перемогти СК Дніпро-1 на домашньому полі. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Рух шокував гостей у першому таймі, тричі результативно відзначившись у воротах СК Дніпро-1. По перерві підопічні Йовічевіча відповіли одним голом, але команда Федика за кілька миттєвостей забила четвертий м'яч та поставила жирну крапку в матчі.

Рух на очах Мілевського розбив СК Дніпро-1 і здобув першу перемогу в УПЛ – команда Йовічевіча зимуватиме останньою

4:1 – Рух здобув першу перемогу в УПЛ у своїй історії та вийшов на 12 сходинку. СК Дніпро-1 зазнав шостої поспіль поразки в Прем'єр-лізі та опустився на останнє місце.