В четверг, 23 февраля Сонни Андерсон был официально представлен в статусе нового советника Лиона. Он дал небольшую пресс-конференцию вместе с президентом клуба Жан-Мишелем Ола.

Роль Андерсона будет заключаться в советах по поводу развития клуба, он не будет участвовать в повседневной работе. Как информирует Get Football News France, на новой должности он также особое внимание уделит работе молодёжной академии.

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Андерсон продолжит работать экспертом телеканала beIN Sports, и по этой причине он не сможет съездить на матч Анже – Лион, в его расписании значится работа на мадридском дерби.

Ближе к концу пресс-конференции один из журналистов отметил, что Андерсон мог бы вернуть Карима Бензема из Реала в Лион. Жан-Мишель Ола пошутил по этому поводу: "Это станет его первой миссией".

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