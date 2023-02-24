У четвер, 23 лютого, Сонні Андерсон був офіційно представлений у статусі нового радника Ліона. Він дав невелику пресконференцію разом із президентом клубу Жан-Мішелем Ола.

Роль Андерсона полягатиме в порадах з приводу розвитку клубу, він не братиме участі в повсякденній роботі. Як інформує Get Football News France, на новій посаді він також особливу увагу приділить роботі молодіжної академії.

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Андерсон продовжить працювати експертом телеканалу beIN Sports, і з цієї причини він не зможе з'їздити на матч Анже – Ліон, у його розкладі значиться робота на мадридському дербі.

Ближче до кінця пресконференції один із журналістів зазначив, що Андерсон міг би повернути Каріма Бензема з Реала в Ліон. Жан-Мішель Ола пожартував з цього приводу: "Це стане його першою місією".

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