Перша ліга, 15-й тур

Волинь – Кремінь – 3:2

Голи: Єрмолов, 13 (аг), Хагназарі, 24, Рябов, 34 – Галата, 16, 62

"Хрестоносці" на правах господарів активніше розпочали поєдинок та зуміли відзначитись. Цюпа здалеку виконував штрафний, м'яч влучив у стійку, відлетів у спину кіперу Єрмолову та опинився у воротах. Та за кілька хвилин Кремінь забив вдруге – вже у правильні ворота. Це Бойко віддав розкішний розрізний пас на Галату, а той результативно пробив у дальній кут.

Папа Гуйє оголосив про завершення кар'єри

Волинь після пропущеного гола трохи отримала на горіхи від помічника Альберта Шахова Тараса Михалика та двічі забила ще до перерви. Хагназарі з кількома рикошетами заштовхав круглого у ворота, а Рябов відзначився після кутового. У другому таймі гості з Кременчука відквитали один м'яч зусиллями Галати, але на більше не спромоглись.

Перемога дозволила Волині піднятись на 8 сходинку з 18-ма заліковими балами, Кремінь же залишився у зоні вильоту з 13-ма пунктами.

Турнірна таблиця Першої ліги