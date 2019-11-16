Первая лига: Волынь победила Прикарпатье и вышла в лидеры турнира, Минай и Черноморец обменялись голами

Состоялись очередные матчи 18-го тура Первой лиги Украины.

Первая лига, 18-й тур

Кремень – ОПФК Черкащина – 2:0

Голы: Зозуля, 64, Козьбан, 86

Балканы – Агробизнес – 0:1

Гол: Черненко, 31 (пен.)

Николаев – Авангард – 0:1

Гол: Яворский, 32

Ингулец – МФК Металург – 3:2

Голы: Ситчинава, 61, Кучеренко, 69, Ковалёв, 90+2 – Разуваев, 45+1, Могильный, 85

Прикарпатье – Волынь – 1:2

Голы: Француз, 20 – Цюпа, 28, Волошинович, 90+1

Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт – 0:2

Голы: Билый, 23 (пен.), Батюшин, 82

Черноморец – Минай – 1:1

Голы: Норенков, 26 – Нуриев, 12 (пен.)

Рух обіграв Металіст 1925 і вийшов на другу сходинку Першої ліги – харків'яни догравали матч удев'ятьох

Горняк-Спорт сделал подарок для Волыни, обыграв Оболонь-Бровар. "Пивовары" опустились на второе место.

Волынь на последних минутах вырвала победу у Прикарпатья и возглавила турнирную таблицу Первой лиги, имея в активе 37 очков, столько же очков у команды Оболонь-Бровар.

Минай не смог удержать победу над Черноморцем, одесситы сумели вырвать очко в домашнем матче.

Турнирная таблица Первой лиги