Перша ліга: Волинь перемогла Прикарпаття та вийшла в лідери турніру, Минай та Чорноморець обмінялись голами

Відбулись чергові матчі 18-го туру Першої ліги України.

Перша ліга, 18-й тур

Кремінь – ОПФК Черкащина – 2:0

Голи: Зозуля, 64, Козьбан, 86

Балкани – Агробізнес – 0:1

Гол: Черненко, 31 (пен.)

Миколаїв – Авангард – 0:1

Гол: Яворський, 32

Інгулець – МФК Металург – 3:2

Голи: Сітчінава, 61, Кучеренко, 69, Ковальов, 90+2 – Разуваєв, 45+1, Могильний, 85

Прикарпаття – Волинь – 1:2

Голи: Француз, 20 – Цюпа, 28, Волошинович, 90+1

Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт – 0:2

Голи: Білий, 23 (пен.), Батюшин, 82

Чорноморець – Минай – 1:1

Голи: Норенков, 26 – Нурієв, 12 (пен.)

Рух обіграв Металіст 1925 і вийшов на другу сходинку Першої ліги – харків'яни догравали матч удев'ятьох

Гірник-Спорт зробив подарунок для Волині, обігравши Оболонь-Бровар. "Пивовари" опустились на другу сходинку.

Волинь на останніх хвилинах вирвала перемогу у Прикарпаття та очолила турнірну таблицю Першої ліги, маючи в активі 37 очок, стільки ж балів у команди Оболонь-Бровар.

Минай не зміг втримати перемогу над Чорноморцем, одесити зуміли вирвати очко у домашньому матчі.

Турнірна таблиці Першої ліги