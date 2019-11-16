Перша ліга: Волинь перемогла Прикарпаття та вийшла в лідери турніру, Минай та Чорноморець обмінялись голами

Відбулись чергові матчі 18-го туру Першої ліги України.
Перша ліга, 18-й тур
Кремінь – ОПФК Черкащина – 2:0
Голи: Зозуля, 64, Козьбан, 86
Балкани – Агробізнес – 0:1
Гол: Черненко, 31 (пен.)
Миколаїв – Авангард – 0:1
Гол: Яворський, 32
Інгулець – МФК Металург – 3:2
Голи: Сітчінава, 61, Кучеренко, 69, Ковальов, 90+2 – Разуваєв, 45+1, Могильний, 85
Прикарпаття – Волинь – 1:2
Голи: Француз, 20 – Цюпа, 28, Волошинович, 90+1
Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт – 0:2
Голи: Білий, 23 (пен.), Батюшин, 82
Чорноморець – Минай – 1:1
Голи: Норенков, 26 – Нурієв, 12 (пен.)
Рух обіграв Металіст 1925 і вийшов на другу сходинку Першої ліги – харків'яни догравали матч удев'ятьох
Гірник-Спорт зробив подарунок для Волині, обігравши Оболонь-Бровар. "Пивовари" опустились на другу сходинку.
Волинь на останніх хвилинах вирвала перемогу у Прикарпаття та очолила турнірну таблицю Першої ліги, маючи в активі 37 очок, стільки ж балів у команди Оболонь-Бровар.
Минай не зміг втримати перемогу над Чорноморцем, одесити зуміли вирвати очко у домашньому матчі.
Турнірна таблиці Першої ліги