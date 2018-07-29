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Первая лига: Волынь обыграла Металлист 1925, Днепр-1 разгромил Горняк-Спорт

28 июля 23:36 68 Читати українською
Первая лига: Волынь обыграла Металлист 1925, Днепр-1 разгромил Горняк-Спорт
Металлист 1925

Сегодня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги.

В центральном матче 2-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги Волынь уверенно победила Металлист. Лучане забили по голу в каждом из таймов.

Днепр-1 разбил Горняк-Спорт. Днепряне забили в ворота соперника 6 мячей и не пропустили ни одного.

Чемпионат Украины. Первая лига, 2 тур

Сумы – Зирка – 3:1

Голы: Тарануха, 32 (пенальти), Яворский, 74, Рафальский, 89 – Збунь, 21

Волынь – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Кожанов, 33, Горопевшек, 76

Кобра – Николаев – 0:2

Голы: Кравченко, 44, Семенина, 77

Балканы – Колос – 0:0

Ингулец – Прикарпатье – 0:1

Гол: Конкольняк, 42

Днепр-1 – Горняк-Спорт – 6:0

Голы: Лопиренок, 18 Кравчук, 27 (автогол), Кулиш, 36, 44, Назаренко, 84, Кожушко, 90+2

Первая лига2 турАвангард Луцк (Луцк)

Волынь - Металлист 1925: Суббота 28 июля 2018

Волынь
Матч окончен
2 : 0
Металлист 1925
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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Волынь - Металлист 1925 СК Днепр-1 - Горняк-Спорт Волынь Волынь Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925
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