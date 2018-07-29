Первая лига: Волынь обыграла Металлист 1925, Днепр-1 разгромил Горняк-Спорт

Сегодня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги.
В центральном матче 2-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги Волынь уверенно победила Металлист. Лучане забили по голу в каждом из таймов.
Днепр-1 разбил Горняк-Спорт. Днепряне забили в ворота соперника 6 мячей и не пропустили ни одного.
Чемпионат Украины. Первая лига, 2 тур
Сумы – Зирка – 3:1
Голы: Тарануха, 32 (пенальти), Яворский, 74, Рафальский, 89 – Збунь, 21
Волынь – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Кожанов, 33, Горопевшек, 76
Кобра – Николаев – 0:2
Голы: Кравченко, 44, Семенина, 77
Балканы – Колос – 0:0
Ингулец – Прикарпатье – 0:1
Гол: Конкольняк, 42
Днепр-1 – Горняк-Спорт – 6:0
Голы: Лопиренок, 18 Кравчук, 27 (автогол), Кулиш, 36, 44, Назаренко, 84, Кожушко, 90+2