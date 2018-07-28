toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ЛЬВІВ - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ

Перша ліга: Волинь обіграла Металіст 1925, Дніпро-1 розгромив Гірник-Спорт

23:36 86 Читать на русском
Перша ліга: Волинь обіграла Металіст 1925, Дніпро-1 розгромив Гірник-Спорт
Металіст 1925

Сьогодні відбулися матчі 2-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

В центральному матчі 2-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги Волинь впевнено перемогла Металіст. Лучани забили по голу в кожному з таймів.

Дніпро-1 розтрощив Гірник-Спорт. Дніпряни забили у ворота суперника 6 м'ячів і не пропустили жодного.

Чемпіонат України. Перша ліга, 2-ий тур

Суми – Зірка – 3:1

Голи: Тарануха, 32 (пенальті), Яворський, 74, Рафальський, 89 – Збунь, 21

Волинь – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Кожанов, 33, Горопевшек, 76

Кобра – Миколаїв – 0:2

Голи: Кравченко, 44, Семенина, 77

Балкани – Колос – 0:0

Інгулець – Прикарпаття – 0:1

Гол: Конкольняк, 42

Дніпро-1 – Гірник-Спорт – 6:0

Голи: Лопирьонок, 18, Кравчук, 27 (автогол), Куліш, 36, 44, Назаренко, 84, Кожушко, 90+2

Перша ліга2 турАвангард Луцьк (Луцьк)

Волинь - Металіст 1925: Субота 28 липня 2018

Волинь
Матч завершено
2 : 0
Металіст 1925
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Волинь - Металіст 1925 СК Дніпро-1 - Гірник-Спорт Волинь Волинь Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
12
хв
Авангард
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук