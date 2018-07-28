Перша ліга: Волинь обіграла Металіст 1925, Дніпро-1 розгромив Гірник-Спорт

Сьогодні відбулися матчі 2-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.
В центральному матчі 2-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги Волинь впевнено перемогла Металіст. Лучани забили по голу в кожному з таймів.
Дніпро-1 розтрощив Гірник-Спорт. Дніпряни забили у ворота суперника 6 м'ячів і не пропустили жодного.
Чемпіонат України. Перша ліга, 2-ий тур
Суми – Зірка – 3:1
Голи: Тарануха, 32 (пенальті), Яворський, 74, Рафальський, 89 – Збунь, 21
Волинь – Металіст 1925 – 2:0
Голи: Кожанов, 33, Горопевшек, 76
Кобра – Миколаїв – 0:2
Голи: Кравченко, 44, Семенина, 77
Балкани – Колос – 0:0
Інгулець – Прикарпаття – 0:1
Гол: Конкольняк, 42
Дніпро-1 – Гірник-Спорт – 6:0
Голи: Лопирьонок, 18, Кравчук, 27 (автогол), Куліш, 36, 44, Назаренко, 84, Кожушко, 90+2