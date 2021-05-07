Первая лига, 25-й тур

Кремень – Нива Тернополь – 1:3

Голы: Семенов, 11 (пен) – Семенина, 55, 72, Процив, 90+2

Удаление: Механив, 30 (Нива)

Верес – Кристалл – 2:0

Голы: Пасич, 51, Шестаков, 68 (пен)

Удаление: Ходаковский, 45 (Кристалл)

Горняк-Спорт – Альянс – 2:3

Голы: Лопес, 5, Романов, 62 – Агапов, 1, 39, 79

Удаление: Лопес, 70 (Горняк-Спорт)

Николаев – Черноморец – 1:1

Голы: Охрончук, 40 – Авагимян, 90+2

Прикарпатье – Агробизнес – 2:1

Голы: Дытко, 63, Фома, 86 – Черненко, 90+1

Авангард – Волынь – начало в 17:00

ВПК-Агро – Полесье – начало в 17:00

Тернопольская Нива приехала в гости к Кременю и оформила эффектный камбэк. После первого тайма "желто-зеленые" минимально уступали и остались в меньшинстве, но после перерыва трижды поразили ворота соперника и заработали важные 3 очка.

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Верес, который имеет два матча в запасе, уверенно лидирует. Кристалл не помешал ровенчанам, которые дважды забили и продолжили беспроигрышную серию в Первой лиге до 13 матчей (12 побед и 1 ничья). Альянс и Горняк-Спорт, в свою очередь, подарили болельщикам ливень голов. Правда, победителем из дуэли вышел Альянс (3:2), а Агапов записал в свой актив хет-трик.

Черноморец считается одним из фаворитов на выход в УПЛ вместе с Вересом, а Николаев тоже еще имеет теоретические шансы побороться за элиту. В очном противостоянии одесситы на последних мгновениях встречи вырвали ничью в николаевцев.

А вот Агробизнес, который демонстрировал бешеную форму в первом круге, потерпел фиаско в матче с Прикарпатьем. Ивано-франковцы забили два гола во второй 45-минутке, а команда Александра Чижевского ответила лишь одним точным выстрелом на последних мгновениях. Коллектив из Волочиска не сумел обойти Металлист 1925 (третья ступень), который свой матч проведет завтра.

Турнирная таблица Первой лиги