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Первая лига: Сумы в меньшинстве вырвали ничью в матче с Николаевом

19 октября 20:44 59 Читати українською
Первая лига: Сумы в меньшинстве вырвали ничью в матче с Николаевом
ФК Сумы / Сайт клуба

Сумы и Николаев сыграли вничью в 14 туре Первой лиги.

Николаев принимал Сумы в матче-открытии 14-го тура Первой лиги. Первый тайм закончился безголевой ничьей.

Во втором тайме игрок Сум Сергей Гаращенков получил красную карточку за фол в собственной штрафной. Берко удачно реализовал 11-метровый, выведя Николаев вперед.

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Несмотря на численное меньшинство, Сумы смогли отыграть гол, на 73-й минуте забил Антон Савин.

После этого матча Николаев остался на 8 месте, имея в своем активе 19 очков. Суммы занимают 13 место с 13 зачетными пунктами.

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Чемпионат Украины, Первая лига. 14 тур

Николаев – Сумы – 1:1

Голы: Берко, 54 (пен) – Савин, 73

Удаление: Гаращенков, 53 (Сумы).

Первая лига14 турЦентральный городской стадион (Николаев)

Николаев - Сумы: Пятница 19 октября 2018

Николаев
Матч окончен
1 : 1
Сумы
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