Первая лига: Сумы в меньшинстве вырвали ничью в матче с Николаевом

Сумы и Николаев сыграли вничью в 14 туре Первой лиги.
Николаев принимал Сумы в матче-открытии 14-го тура Первой лиги. Первый тайм закончился безголевой ничьей.
Во втором тайме игрок Сум Сергей Гаращенков получил красную карточку за фол в собственной штрафной. Берко удачно реализовал 11-метровый, выведя Николаев вперед.
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Несмотря на численное меньшинство, Сумы смогли отыграть гол, на 73-й минуте забил Антон Савин.
После этого матча Николаев остался на 8 месте, имея в своем активе 19 очков. Суммы занимают 13 место с 13 зачетными пунктами.
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Чемпионат Украины, Первая лига. 14 тур
Николаев – Сумы – 1:1
Голы: Берко, 54 (пен) – Савин, 73
Удаление: Гаращенков, 53 (Сумы).