Перша ліга: Суми в меншості здобули нічию у матчі з Миколаєвом

Суми та Миколаїв зіграли внічию у 14 турі Першої ліги.

Миколаїв приймав Суми у матчі-відкритті 14 туру Першої ліги. Перший тайм закінчився безгольовою нічиєю.

У другому таймі гравець Сум Сергій Гаращенков отримав червону картку за фол у власному штрафному. Берко вдало реалізував 11-метровий, вивівши Миколаїв вперед.

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Незважаючи на чисельну меншість, Суми змогли відіграти гол, на 73-ій хвилині забив Антон Савін.

Після цього матчу Миколаїв залишився на 8 місці, маючи у своєму активі 19 очок. Суми посідають 13 сходинку з 13 заліковими пунктами.

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Чемпіонат України, Перша ліга. 14 тур

Миколаїв – Суми – 1:1

Голи: Берко, 54 (пен) – Савін, 73

Вилучення: Гаращенков, 53 (Суми).