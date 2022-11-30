В среду, 30 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа соревнований в Первой лиге, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Карпаты, Полесье и еще 6 клубов на пути в УПЛ – все участники и детали второго этапа Первой лиги с необычным регламентом

Напомним, по итогам первого этапа в группах А и Б определились команды, которые продолжат борьбу за выход в УПЛ и те, которые будут бороться за право остаться во втором по силе дивизионе. В обеих группах команды сразятся с учетом очков, полученных в матчах между собой этой осенью. На втором этапе команды группы А будут играть только с командами группы Б в два круга.

Весенняя часть сезона начнется 8 апреля и продлится до 27 мая. Всего будет сыграно по восемь туров в Чемпионском раунде и группе Выбывания.

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