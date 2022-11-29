Осенняя часть первой лиги проходила в двух группах. Весной также будет две мини-лиги, но со значительными отличиями. Группа А будет бороться за путевки в УПЛ, а Группа Б – за право остаться в Первой лиге. Возобновление сезона запланировано на 8 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба ПФЛ.

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Команды распределили в две группы, по итогам осенних матчей (по четыре лучших – в Группу А). Правда, в весенней части участники сохранят только те очки, которые набрали в матчах с командами, с которыми и дальше будут в одной лиге. Кроме того, календарь будет сформирован таким образом, что на втором этапе команды Группы А будут играть только с командами Группы Б в два круга.