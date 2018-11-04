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Друга ліга: Гірник розбомбив Миколаїв-2 сімома голами, Полісся обіграло Минай Кополовця та Кобіна

17:51 212 Читать на русском
Друга ліга: Гірник розбомбив Миколаїв-2 сімома голами, Полісся обіграло Минай Кополовця та Кобіна
Друга ліга: Гірник розбомбив Миколаїв-2 сімома голами, Полісся обіграло Минай Кополовця та Кобіна

Завершились матчі 16 туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Надзвичайно результативний матч видали Гірник та Миколаїв-2. Господарі зуміли відзначитися у воротах суперника 7 разів, гості відповіли трьома результативними ударами.

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Полісся вдома мінімально здолало Минай Кобіна та Кополовця.

МФК Металург вдома розібрався з Енергією, а Черкащина Академія та Нива Т розійшлися гольовою нічиєю.

Друга ліга, 16 тур

Гірник – Миколаїв-2 – 7:3

Голи: Гвоздевич, 21, 33, Голуб, 39, Бука, 44, Сахнюк, 47, 82, Фаррахов, 68 – Швець, 50, (пен.), Вітенко, 79, Порох, 90+3

Полісся – Минай – 1:0

Гол: Шаврін, 21

МФК Металург – Енергія – 2:0

Голи: Корнєв, 61, Олійник, 88

Черкащина-Академія – Нива Т – 1:1

Голи: Бойко, 80 – Олексієнко, 78

Друга ліга16 турПолісся (Житомир)

Полісся - Минай: Неділя 04 листопада 2018

Полісся
Матч завершено
1 : 0
Минай
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Теги
Друга ліга Полісся - Минай Черкащина-Академія - Нива Тернопіль Гірник - Миколаїв-2 МФК Металург - Енергія Нова Каховка
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