Друга ліга: Гірник розбомбив Миколаїв-2 сімома голами, Полісся обіграло Минай Кополовця та Кобіна

Завершились матчі 16 туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Надзвичайно результативний матч видали Гірник та Миколаїв-2. Господарі зуміли відзначитися у воротах суперника 7 разів, гості відповіли трьома результативними ударами.
Рига Скрипника гарантувала собі "золото" чемпіонату Латвії
Полісся вдома мінімально здолало Минай Кобіна та Кополовця.
МФК Металург вдома розібрався з Енергією, а Черкащина Академія та Нива Т розійшлися гольовою нічиєю.
Друга ліга, 16 тур
Гірник – Миколаїв-2 – 7:3
Голи: Гвоздевич, 21, 33, Голуб, 39, Бука, 44, Сахнюк, 47, 82, Фаррахов, 68 – Швець, 50, (пен.), Вітенко, 79, Порох, 90+3
Полісся – Минай – 1:0
Гол: Шаврін, 21
МФК Металург – Енергія – 2:0
Голи: Корнєв, 61, Олійник, 88
Черкащина-Академія – Нива Т – 1:1
Голи: Бойко, 80 – Олексієнко, 78