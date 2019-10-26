Перша ліга: Рух в меншості переграв Авангард, Металіст 1925 перестріляв Кремінь

В рамках 15-го туру Першої ліги Миколаїв розгромив ОПФК Черкащину, Рух втримав перевагу над Авангардом, Інгулець розбив Балкани.

Перша ліга 2019/20, 15 тур

Інгулець – Балкани – 4:0

Голи: Січінава, 45, 57, Акименко, 69, Щедрий, 72

Авангард – Рух – 0:1

Гол: Сіднней, 11

Вилучення: Сіднней, 76

Кремінь – Металіст 1925 – 2:4

Голи: Козьбан, 35, Тарануха, 75 – Дехтяренко, 10, Романов, 21, Дьяков, 65, Ямполь, 90+4

Миколаїв – ОПФК Черкащина – 3:0

Голи: Кравченко, 23, Войцеховський, 33, Берко, 78

Прикарпаття – Гірник-Спорт – 4:1

Голи: Цюцюра, 24, 54, Конкольняк, 28, (пен.), Семотюк, 90+3 – Корольков, 59, (пен.)

Чорноморець – МФК Металург – початок матчу о 17:00

Волинь – Минай – початок матчу о 19:00

Лідери Першої ліги здобули перемоги у своїх матчах. Розпочинав ігровий день Інгулець, який розгромив Балкани. Дубль на рахунку Січінави, ще по голу забили Акименко та Щедрий.

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Далі Рух у важкому матчі на виїзді переграв Авангард. Головною дійовою особою став Сіднней, який і забив єдиний гол, а в другому таймі отримав другу жовту картку. Металіст 1925 перестріляв Кремінь, на 4 м'ячі харків'ян господарі відповіли лише двома. В інших матчах ОПФК Черкащина розгромно поступилась Миколаєву, а Прикарпаття розбило Гірник-Спорт.

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