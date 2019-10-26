Перша ліга: Рух в меншості переграв Авангард, Металіст 1925 перестріляв Кремінь

В рамках 15-го туру Першої ліги Миколаїв розгромив ОПФК Черкащину, Рух втримав перевагу над Авангардом, Інгулець розбив Балкани.
Перша ліга 2019/20, 15 тур
Інгулець – Балкани – 4:0
Голи: Січінава, 45, 57, Акименко, 69, Щедрий, 72
Авангард – Рух – 0:1
Гол: Сіднней, 11
Вилучення: Сіднней, 76
Кремінь – Металіст 1925 – 2:4
Голи: Козьбан, 35, Тарануха, 75 – Дехтяренко, 10, Романов, 21, Дьяков, 65, Ямполь, 90+4
Миколаїв – ОПФК Черкащина – 3:0
Голи: Кравченко, 23, Войцеховський, 33, Берко, 78
Прикарпаття – Гірник-Спорт – 4:1
Голи: Цюцюра, 24, 54, Конкольняк, 28, (пен.), Семотюк, 90+3 – Корольков, 59, (пен.)
Чорноморець – МФК Металург – початок матчу о 17:00
Волинь – Минай – початок матчу о 19:00
Лідери Першої ліги здобули перемоги у своїх матчах. Розпочинав ігровий день Інгулець, який розгромив Балкани. Дубль на рахунку Січінави, ще по голу забили Акименко та Щедрий.
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Далі Рух у важкому матчі на виїзді переграв Авангард. Головною дійовою особою став Сіднней, який і забив єдиний гол, а в другому таймі отримав другу жовту картку. Металіст 1925 перестріляв Кремінь, на 4 м'ячі харків'ян господарі відповіли лише двома. В інших матчах ОПФК Черкащина розгромно поступилась Миколаєву, а Прикарпаття розбило Гірник-Спорт.
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