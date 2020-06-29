Первая лига: Рух потерял очки с Николаевом и рискует покинуть тройку, Кремень уступил Авангарду

Состоялись стартовые поединки 21-го тура второго по силе дивизиона Украины. Читайте отчет на Футбол 24.

Первая лига, 21-й тур

Николаев – Рух – 1:1

Голы: Яворский, 36 – Русин, 53

Авангард – Кремень – 1:0

Гол: Лобов, 17 (пен.)

Нереализованные пенальти: Кириенко, 35 (А), Собко, 89 (А)

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Рух на выезде не смог справиться с Николаевом. Соперники обменялись голами, но сильнейшего обнаружить не смогли. Ничья может иметь неприятные последствия для львовян, если конкуренты Руха завоюют победы в своих матчах, то "желто-черные" покинут зону квалификации в УПЛ.

Аванград минимально обыграл Кремень благодаря реализованному пенальти в начале встречи. Стоит отметить, что арбитр трижды назначал 11-метровые в ворота гостей. Авангард остался на 8-й строчке, Кремень – 13-й.

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