Первая лига: Рух потерял очки с Николаевом и рискует покинуть тройку, Кремень уступил Авангарду

Состоялись стартовые поединки 21-го тура второго по силе дивизиона Украины. Читайте отчет на Футбол 24.
Первая лига, 21-й тур
Николаев – Рух – 1:1
Голы: Яворский, 36 – Русин, 53
Авангард – Кремень – 1:0
Гол: Лобов, 17 (пен.)
Нереализованные пенальти: Кириенко, 35 (А), Собко, 89 (А)
Ковалец в дебютном матче во главе Черноморца стал лучшим тренером 20-го тура Первой лиги
Рух на выезде не смог справиться с Николаевом. Соперники обменялись голами, но сильнейшего обнаружить не смогли. Ничья может иметь неприятные последствия для львовян, если конкуренты Руха завоюют победы в своих матчах, то "желто-черные" покинут зону квалификации в УПЛ.
Аванград минимально обыграл Кремень благодаря реализованному пенальти в начале встречи. Стоит отметить, что арбитр трижды назначал 11-метровые в ворота гостей. Авангард остался на 8-й строчке, Кремень – 13-й.
Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ