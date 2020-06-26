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Ковалец в дебютном матче во главе Черноморца стал лучшим тренером 20-го тура Первой лиги

19:40 - Читати українською
Ковалец в дебютном матче во главе Черноморца стал лучшим тренером 20-го тура Первой лиги
Сергей Ковалец / Фото ФК Черноморец

Руководство Черноморца не жалеет о назначении Сергея Ковальца главным тренером одесского клуба.

 

Всеукраинское объединение футбольных тренеров признало наставника Черноморца Сергей Ковалец лучшим тренером 20-го тура Первой лиги, сообщает официальный сайт организации.

"Не вижу смысла доигрывать этот чемпионат", – защитник Волыни назвал причины разгромного поражения от Черноморца

Подопечные 51-летнего специалиста разгромили Волынь (5:2), которая после 19-го тура была вице-лидером турнирной таблицы. Стоит отметить, что Ковалец принял одесскую команду во время карантина.

После 20-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке с 25 очками.

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