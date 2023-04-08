Отныне матчи Первой лиги, в которых будет решаться вопрос выхода в УПЛ, можно будет посмотреть на телевидении.

ПФЛ на своем официальном сайте сообщила о начале сотрудничества с телеканалом XSport.

Карпаты официально сменили технического спонсора – предыдущего "спалили" на сотрудничестве с россиянами

Теперь матчи чемпионской группы (команд, претендующих на выход в УПЛ) можно посмотреть на обоих телеканалах – XSport и XSport+.

Добавим, что в чемпионской группе по итогам первого круга оказались Оболонь, Полесье, ЛНЗ, Эпицентр, Карпаты, МФК Металлург, Нива Тернополь и Кремень.

Первая лига: Карпаты с шедевром Тлумака одолели Кремень, курьезный автогол спиной