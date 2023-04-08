Первая лига получила официального транслятора – болельщики смогут просмотреть битвы за выход в УПЛ
8 апреля 20:10 - Читати українською
Отныне матчи Первой лиги, в которых будет решаться вопрос выхода в УПЛ, можно будет посмотреть на телевидении.
ПФЛ на своем официальном сайте сообщила о начале сотрудничества с телеканалом XSport.
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Теперь матчи чемпионской группы (команд, претендующих на выход в УПЛ) можно посмотреть на обоих телеканалах – XSport и XSport+.
Добавим, что в чемпионской группе по итогам первого круга оказались Оболонь, Полесье, ЛНЗ, Эпицентр, Карпаты, МФК Металлург, Нива Тернополь и Кремень.
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