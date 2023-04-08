Перша ліга отримала офіційного транслятора – вболівальники зможуть переглянути битви за вихід в УПЛ
8 квітня 20:10 - Читать на русском
Відтепер матчі Першої ліги, в яких буде вирішуватись питання виходу до УПЛ, можна буде подивитись на телебаченні.
ПФЛ на своєму офіційному сайті повідомила про початок співпраці з телеканалом XSport.
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Тепер матчі чемпіонської групи (команд, які претендують на вихід в УПЛ) можна переглянути на обох телеканалах – XSport та XSport+.
Додамо, що в чемпіонській групі за підсумками першого кола опинились Оболонь, Полісся, ЛНЗ, Епіцентр, Карпати, МФК Металург, Нива Тернопіль та Кремінь.
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