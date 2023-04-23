Коллектив из Кременчуга шокировал поведением после победы над тернопольской Нивой в Первой лиге.

В 3 туре второго круга Первой лиги Кремень сумел одолеть Ниву со счетом 2:0. После победы было громкое празднование, к сожалению, с нотками скандала.

Как стало известно Футбол 24, в раздевалке победители включили трек Анны Асти "По барам". Это украинская певица, которая продалась – проживает в России и активно строит там карьеру, умалчивая войну против Украины.

Такое поведение Кременя возмутило представителей Нивы, сделавших замечание. Команда из Кременчуга выключила позорную песню, далее из ее раздевалки звучала украинская музыка.

Напомним, что прослушивание русского = финансирование войны. Дело в том, что часть прибыли, которую артисты получают от стриминговых платформ, уходят на налоги, которые используются для спонсирования российской армии.

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