Первая лига 2022/23, 4-й тур

Группа А

Нива Тернополь – Полесье – 0:0

Группа Б

МФК Металлург – Чернигов – 0:2

Голы: Мироненко, 11, Койдан, 83

Оболонь – Скорук – 3:1

Голы: Краснопир, 3, Слободян, 43, Покотилюк, 86 – Малыш, 22

Удаление: Пасичник, 82 (Скорук)

Полесье впервые потеряло очки в чемпионате, разойдясь миром с тернопольской Нивой. Командам не удалось забить, поэтому житомирский клуб сохранил лидерство, набрав 10 очков (Карпаты имеют игру в запасе).

Эпицентр на последней минуте дожал ФСК Мариуполь и догнал Карпаты и Полесье, ЛНЗ несмотря на две тревоги одолел Полтаву

В двух других поединках свои поединки провели лидеры группы Б – МФК Металлург и Оболонь. Запорожцы неожиданно проиграли Чернигову – Мироненко и Койдан нанесли первое поражение в чемпионате Металлурга. А Оболонь воспользовалась этим и осталась единоличным лидером, обыграв в большинстве Скорук. Теперь Оболонь возглавляет турнирную таблицу с 10 пунктами, а МФК Металлург и ЛНЗ остались ближайшими преследователями, имея по 7 очков.

"Петракова вважаю своїм футбольним батьком": герой Минаю про повернення у Європу, Селезньова-наставника та прихід Шарана