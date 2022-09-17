Первая лига: Оболонь оторвалась от МФК Металлург в гонке за лидерство, Полесье впервые потеряло очки
Состоялись субботние поединки в рамках 4-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.
Первая лига 2022/23, 4-й тур
Группа А
Нива Тернополь – Полесье – 0:0
Группа Б
МФК Металлург – Чернигов – 0:2
Голы: Мироненко, 11, Койдан, 83
Оболонь – Скорук – 3:1
Голы: Краснопир, 3, Слободян, 43, Покотилюк, 86 – Малыш, 22
Удаление: Пасичник, 82 (Скорук)
Полесье впервые потеряло очки в чемпионате, разойдясь миром с тернопольской Нивой. Командам не удалось забить, поэтому житомирский клуб сохранил лидерство, набрав 10 очков (Карпаты имеют игру в запасе).
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В двух других поединках свои поединки провели лидеры группы Б – МФК Металлург и Оболонь. Запорожцы неожиданно проиграли Чернигову – Мироненко и Койдан нанесли первое поражение в чемпионате Металлурга. А Оболонь воспользовалась этим и осталась единоличным лидером, обыграв в большинстве Скорук. Теперь Оболонь возглавляет турнирную таблицу с 10 пунктами, а МФК Металлург и ЛНЗ остались ближайшими преследователями, имея по 7 очков.
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