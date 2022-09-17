Відбулись суботні поєдинки в рамках 4-го туру Першої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Перша ліга 2022/23, 4-й тур

Група А

Нива Тернопіль – Полісся – 0:0

Група Б

МФК Металург – Чернігів – 0:2

Голи: Мироненко, 11, Койдан, 83

Оболонь – Скорук – 3:1

Голи: Краснопір, 3, Слободян, 43, Покотилюк, 86 – Малиш, 22

Вилучення: Пасічник, 82 (Скорук)

Полісся вперше втратило очки у чемпіонаті, розійшовшись миром з тернопільською Нивою. Командам не вдалось забити, тож житомирський клуб зберіг лідерство, набравши 10 очок (Карпати мають гру в запасі).

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В інших двох поєдинках свої поєдинки провели лідери групи Б – МФК Металург та Оболонь. Запоріжці несподівано програли Чернігову – Мироненко та Койдан завдали першої поразки в чемпіонаті Металургу. А Оболонь скористалась цим та залишилась одноосібним лідером, обігравши у більшості Скорук. Тепер Оболонь очолює турнірну таблицю з 10 пунктами, а МФК Металург та ЛНЗ залишились найближчими переслідувачами, маючи по 7 очок.

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