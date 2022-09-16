Эпицентр на последней минуте дожал ФСК Мариуполь и догнал Карпаты и Полесье, ЛНЗ несмотря на две тревоги одолел Полтаву
В пятницу во втором по силе дивизионе состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 4-й тур
Группа А
Эпицентр – ФСК Мариуполь – 1:0
Гол: Барбоса, 90
Группа Б
ЛНЗ – Полтава – 1:0
Гол: Полюлях, 19
Нереализованный пенальти: Тищенко, 25 (ЛНЗ)
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Четвертый тур Первой лиги в пятницу открывали два матча. В группе А Эпицентр принимал ФСК Мариуполь. Откровенный аутсайдер держал свои ворота на замке весь матч, однако на последней минуте дал слабину и пропустил. После вбрасывания из-за боковой Кристив прострелил в штрафную с правого фланга и Барбоса, опередив защитников, протолкнул мяч в сетку. Отыграться у мариупольцев банально не хватило времени. Победа позволила Эпицентру набрать 9 очков и сравняться по этому показателю с Карпатами и Полесьем, которые находятся на вершине турнирной таблицы (свои матчи эти коллективы проведут в субботу и воскресенье).
В группе Б ЛНЗ минимально одолел Полтаву. Уже на 5-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги и команды отправились в укрытие. Через час игра возобновилась. Полюлях еще до середины первого тайма вывел черкащан вперед, элегантно переправив мяч в сетку пяткой после навеса с углового. Затем он заработал пенальти, который не смог реализовать Тищенко (кипер полтавчан в падении отразил). Во время перерыва снова возникла вынужденная пауза – воздушная тревога раздалась во второй раз. Матч все-таки был доигран: полтавчане имели шансы отыграться, но очень надежно в рамке действовал кипер хозяев. Как следствие, ЛНЗ набрал 7 очков и присоединился к запорожскому Металлургу и Оболони, которые в этом туре еще не проводили свои матчи.
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