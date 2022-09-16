Первая лига, 4-й тур

Группа А

Эпицентр – ФСК Мариуполь – 1:0

Гол: Барбоса, 90

Группа Б

ЛНЗ – Полтава – 1:0

Гол: Полюлях, 19

Нереализованный пенальти: Тищенко, 25 (ЛНЗ)

"Некоторых игроков Динамо не узнать": легенда Карпат обеспокоен неудачами киевлян перед матчами сборной Украины

Четвертый тур Первой лиги в пятницу открывали два матча. В группе А Эпицентр принимал ФСК Мариуполь. Откровенный аутсайдер держал свои ворота на замке весь матч, однако на последней минуте дал слабину и пропустил. После вбрасывания из-за боковой Кристив прострелил в штрафную с правого фланга и Барбоса, опередив защитников, протолкнул мяч в сетку. Отыграться у мариупольцев банально не хватило времени. Победа позволила Эпицентру набрать 9 очков и сравняться по этому показателю с Карпатами и Полесьем, которые находятся на вершине турнирной таблицы (свои матчи эти коллективы проведут в субботу и воскресенье).

В группе Б ЛНЗ минимально одолел Полтаву. Уже на 5-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги и команды отправились в укрытие. Через час игра возобновилась. Полюлях еще до середины первого тайма вывел черкащан вперед, элегантно переправив мяч в сетку пяткой после навеса с углового. Затем он заработал пенальти, который не смог реализовать Тищенко (кипер полтавчан в падении отразил). Во время перерыва снова возникла вынужденная пауза – воздушная тревога раздалась во второй раз. Матч все-таки был доигран: полтавчане имели шансы отыграться, но очень надежно в рамке действовал кипер хозяев. Как следствие, ЛНЗ набрал 7 очков и присоединился к запорожскому Металлургу и Оболони, которые в этом туре еще не проводили свои матчи.

"Петракова вважаю своїм футбольним батьком": герой Минаю про повернення у Європу, Селезньова-наставника та прихід Шарана