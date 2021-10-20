Первая лига, 10-й тур

Олимпик – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Литовченко, 90+1

9-й тур

Оболонь – Краматорск – 0:1

Гол: Витенчук, 67

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Олимпик шаг за шагом подбирается к лидерам турнира, на этот раз дончане обыграли ВПК-Агро. Победа хозяевам далась тяжело, только один гол на последних минутах решил судьбу матча. Олимпик поднялся на 5-ю строчку, а ВПК-Агро остался в зоне вылета – 15-е место.

В еще одном поединке игрового дня Оболонь принимала Краматорск. Несмотря на явный статус фаворита, "пивовары" покидали поле без набранных очков. Как и в параллельной встрече игру решил только один гол. Победа позволила Краматорску покинуть зону вылета, Оболонь – 4-я.

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