Первая лига: Оболонь неожиданно проиграла Краматорску, Олимпик вырвал победу у ВПК-Агро
Состоялись перенесенные поединки Первой лиги. Читайте отчет встреч на Футбол 24.
Первая лига, 10-й тур
Олимпик – ВПК-Агро – 1:0
Гол: Литовченко, 90+1
9-й тур
Оболонь – Краматорск – 0:1
Гол: Витенчук, 67
Агробизнес сенсационно одолел Металлист – дебютное поражение Кучера, прерванные серии и больше всего пропущенных
Олимпик шаг за шагом подбирается к лидерам турнира, на этот раз дончане обыграли ВПК-Агро. Победа хозяевам далась тяжело, только один гол на последних минутах решил судьбу матча. Олимпик поднялся на 5-ю строчку, а ВПК-Агро остался в зоне вылета – 15-е место.
В еще одном поединке игрового дня Оболонь принимала Краматорск. Несмотря на явный статус фаворита, "пивовары" покидали поле без набранных очков. Как и в параллельной встрече игру решил только один гол. Победа позволила Краматорску покинуть зону вылета, Оболонь – 4-я.
"Чому Рух не повідомив заздалегідь?": Лавриненко не розуміє вчинок львів'ян – Інгулець три тижні без офіційних матчів