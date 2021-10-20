Перша ліга: Оболонь несподівано програла Краматорську, Олімпік вирвав перемогу у ВПК-Агро
Відбулись перенесені поєдинки Першої ліги. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.
Перша ліга, 10-й тур
Олімпік – ВПК-Агро – 1:0
Гол: Литовченко, 90+1
9-й тур
Оболонь – Краматорськ – 0:1
Гол: Вітенчук, 67
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Олімпік крок за кроком підбирається до лідерів турніру, цього разу донеччани обіграли ВПК-Агро. Перемога господарям далась важко, лише один гол на останніх хвилинах вирішив долю матчу. Олімпік піднявся на 5-ту сходинку, а ВПК-Агро залишився у зоні вильоту – 15-те місце.
У ще одному поєдинку ігрового дня Оболонь приймала Краматорськ. Попри явний статус фаворита "пивовари" залишили поле без набраних очок. Як і в паралельній зустрічі, гру вирішив лише один гол. Перемога дозволила Краматорську покинути зону вильоту, Оболонь – 4-та.
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