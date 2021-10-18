Первая лига 2021/22, 14-й тур

Агробизнес – Металлист – 2:1

Голы: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 11

11 побед и 2 ничьи – с таким заделом в Волочиск приехал лидер Первой лиги. Хозяева же похвастаться отличными результатами не могли. Последний раз подопечные Александра Чижевского побеждали еще 7 июля, а затем была серия из 5 поражений и 5 мировых.

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Но именно Агробизнес начал агрессивно и сумел выйти вперед. Стремительная контратака завершилась голом Руслана Черненко. Металлист быстро ответил со стандарта: Танчик подал с углового, мяч прилетел к Мизюку, тот поборолся и расстрелял Мозиля.

"Земледельцы" недолго расстраивались, ведь уже на 24 минуте счет снова был в их пользу. Черненко прострелил с правого фланга, а передачу на дальней штанге замкнул Бойчук – Рыбка был бессилен. Металлист впервые в сезоне пропустил больше одного мяча за игру, а на перерыв команды ушли с преимуществом хозяев.

На второй тайм Металлист вышел заряженным и больше атаковал. Агробизнес же не отсиживался в обороне и ждал на контратаки, которые завершались достаточно опасно. В конце концов, отчаянная защита подарила Агробизнесу первую с июля победу. "Земледельцы" набрали 12 очков и поднялись на 13 место. Металлист с 35-ю пунктами остался лидером.

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