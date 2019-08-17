Первая лига: Черноморец проиграл Авангарду, Волынь упустила победу в Николаеве

Состоялись поединки 4 тура Первой лиги чемпионата Украины.
Чемпионат Украины, Первая лига, 4 тур
Балканы – МФК Металлург – 4:0
Голы: Златов, 6, 64, Болокан, 61, Гранчар, 71
Николаев – Волынь – 3:2
Голы: Бугай, 4, Берко, 81, Семенина, 84 – Бартулович, 21 Горопевшек, 47
Нереализованный пенальти: Войцеховский, 9 (Николаев)
Оболонь-Бровар – Минай – 4:3
Голы: Батальский, 25 Мединский, 27 Ульянченко, 55, Бровченко, 70 – Нуриев, 8, 52, Араужо, 65
Черноморец – Авангард – 0:1
Гол: Брюхов, 56
Ингулец – Черкащина – 1:0
Гол: Мишуренко, 45+2
Рух – Прикарпатье – 2: 1
Голы: Кондраков, 23 (пен), Залоговый, 37 – Цюцюра, 48
Удаление: Барчук, 41 (Прикарпатье)
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Состоялся 4 тур Первой лиги, который оказался бескомпромиссным. В каждом поединке были победители и побежденные.
В матчах субботы Балканы разбили МФК Металлург, Николаев и Оболонь-Бровар в результативных матчах одолели Волынь и Минай соответственно.
Авангард и Ингулец минимально победили Черноморец и Черкащину, а Рух одолел Прикарпатье.