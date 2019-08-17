Первая лига: Черноморец проиграл Авангарду, Волынь упустила победу в Николаеве

Состоялись поединки 4 тура Первой лиги чемпионата Украины.

Чемпионат Украины, Первая лига, 4 тур

Балканы – МФК Металлург – 4:0

Голы: Златов, 6, 64, Болокан, 61, Гранчар, 71

Николаев – Волынь – 3:2

Голы: Бугай, 4, Берко, 81, Семенина, 84 – Бартулович, 21 Горопевшек, 47

Нереализованный пенальти: Войцеховский, 9 (Николаев)

Оболонь-Бровар – Минай – 4:3

Голы: Батальский, 25 Мединский, 27 Ульянченко, 55, Бровченко, 70 – Нуриев, 8, 52, Араужо, 65

Черноморец – Авангард – 0:1

Гол: Брюхов, 56

Ингулец – Черкащина – 1:0

Гол: Мишуренко, 45+2

Рух – Прикарпатье – 2: 1

Голы: Кондраков, 23 (пен), Залоговый, 37 – Цюцюра, 48

Удаление: Барчук, 41 (Прикарпатье)

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Состоялся 4 тур Первой лиги, который оказался бескомпромиссным. В каждом поединке были победители и побежденные.

В матчах субботы Балканы разбили МФК Металлург, Николаев и Оболонь-Бровар в результативных матчах одолели Волынь и Минай соответственно.

Авангард и Ингулец минимально победили Черноморец и Черкащину, а Рух одолел Прикарпатье.