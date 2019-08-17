Перша ліга: Чорноморець програв Авангарду, Волинь втратила перемогу в Миколаєві

Відбулись поєдинки 4 туру Першої ліги чемпіонату України.
Чемпіонат України, Перша ліга, 4 тур
Балкани – МФК Металург – 4:0
Голи: Златов, 6, 64, Болокан, 61, Гранчар, 71
Миколаїв – Волинь – 3:2
Голи: Бугай, 4, Берко, 81, Семенина, 84 – Бартуловіч, 21, Горопевшек, 47
Нереалізований пенальті: Войцеховський, 9 ( Миколаїв)
Оболонь Бровар – Минай – 4:3
Голи: Батальський, 25, Мединський, 27, Улянченко, 55, Бровченко, 70 – Нурієв, 8, 52, Араужо, 65
Чорноморець – Авангард – 0:1
Гол: Брюхов, 56
Інгулець – Черкащина – 1:0
Гол: Мішуренко, 45+2
Рух – Прикарпаття – 2:1
Голи: Кондраков, 23 (пен), Заставний, 37 – Цюцюра, 48
Вилучення: Барчук, 41 (Прикарпаття)
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Відбувся 4 тур Першої ліги, який виявився безкомпромісним. У кожному поєдинку були переможці та переможені.
У матчах суботи Балкани розтрощили МФК Металург, Миколаїв та Оболонь Бровар у результативних матчах здолали Волинь та Минай відповідно.
Авангард та Інгулець мінімально перемогли Чорноморець і Черкащину, а Рух здолав Прикарпаття.