Первая лига, 9-й тур

Альянс – Горняк-Спорт – 4:0

Голы: Ярошенко, 13, Загинайлов, 56, Агапов, 67, Шмигельский, 82 (пен)

Металлист – Полесье – 1:1

Голы: Демченко, 80 – Гитченко, 10

Удаление: Огиря, 76 (Полесье, прямая красная)

Горняк-Спорт приехал к Альянсу, но ничего не смог противопоставить хозяевам ни в первом тайме, ни во втором. В общем гости пропустили 4 мяча. Благодаря погрому Альянс набрал 16 очков и запрыгнул на 4 строчку турнирной таблицы.

Краматорск оказался в плену коронавируса – два матча Первой лиги перенесли

Главный матч тура, а может и чемпионата, происходил в Харькове, где Металлист принимал Полесье, на что приехал посмотреть даже Андрей Павелко. Житомиряне вышли вперед уже в дебюте, когда Гитченко забил после подачи со стандарта. Подопечные Кучера сразу же побежали отыгрываться, но Махарадзе не раз выручал гостей. Полесье же сломало удаление Огири, которое тот получил за грубый подкат.

Сразу после этого Металлист забил после розыгрыша углового, подачу с которого удалось замкнуть Демченко. Арбитр зафиксировал боевую ничью 1:1. Харьковчане впервые в сезоне 2021/22 потеряли очки, но остались лидерами с 25-зачетными баллами. Полесье же с 16 очками поднялось на третью строчку.

Турнирная таблица Первой лиги