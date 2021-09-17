Перша ліга, 9-й тур

Альянс – Гірник-Спорт – 4:0

Голи: Ярошенко, 13, Загинайлов, 56, Агапов, 67, Шмигельський, 82 (пен)

Металіст – Полісся – 1:1

Голи: Демченко, 80 – Гітченко, 10

Вилучення: Огіря, 76 (Полісся, пряма червона)

Гірник-Спорт завітав до Альянса, але нічого не зміг протиставити господарям ні у першому таймі, ні у другому. Загалом гості пропустили 4 м'ячі. Завдяки погрому Альянс набрав 16 очок та застрибнув на 4 сходинку турнірної таблиці.

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Головний матч туру, а може й чемпіонату, відбувався у Харкові, де Металіст приймав Полісся, на що приїхав подивитись навіть Андрій Павелко. Житомиряни вийшли вперед вже в дебюті, коли Гітченко забив після подачі зі стандарту. Підопічні Кучера одразу ж побігли відігруватись, але Махарадзе не раз виручав гостей. Полісся ж зламало вилучення Огірі, яке той отримав за грубий підкат.

Одразу після цього Металіст забив після розіграшу кутового, подачу з якого вдалось замкнути Демченку. Арбітриня зафіксувала бойову нічию 1:1. Харків'яни вперше у сезоні 2021/22 втратили очки, але залишились лідерами з 25-заліковими балами. Полісся ж з 16 пунктами піднялось на третю сходинку.

Турнірна таблиця Першої ліги