Два поединка краматорцев в Первой лиге перенесли, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Металлист разгромил Краматорск с очередным удалением у соперника и пенальти

Краматорск накануне 9-го тура потерял 16 игроков из-за коронавируса и другихе проблем со здоровьем. Дирекция лиги, руководствуясь регламентом соревнований, решила перенести выездной матч краматорцев с киевской Оболонью и домашнюю встречу с Волынью. До 24 сентября Краматорск должен договориться с соперниками о новых датах поединков.

К слову, после восьми туров Краматорск идет 6-м в турнирной таблице. В активе команды из Донецкой области 12 очков.

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