Первая лига: Металлист 1925 разгромил Сумы, Николаев обыграл Балканы

Сегодня состоялись заключительные матчи 3-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Металлист 1925 одержал легкую победу матче с Сумами. За команду Сергея Валяева четыре гола забил Синица, но не смог реализовать пенальти. Обе команды имеют в своем активе по 6 очков после трех сыгранных матчей.

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В другом матче игрового дня Балканы открыли счет уже на пятой минуте усилиями Зотова, но голы Антонюка и Цапия принесли победу Николаеву, который в нынешнем сезоне еще не проигрывал.

Чемпионат Украины. Первая лига, 3 тур

Николаев – Балканы – 2:1

Голы: Антонюк, 68, Цапий 75 – Златов, 5

Металлист 1925 – Сумы – 4:1

Голы: Синица, 23, 63, 70, 74 – Яворский, 90+1