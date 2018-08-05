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Перша ліга: Металіст 1925 розгромив Суми, Миколаїв здолав Балкани

21:50 257 Читать на русском
Перша ліга: Металіст 1925 розгромив Суми, Миколаїв здолав Балкани
Металіст 1925 – Суми – 4:1

Сьогодні відбулися завершальні матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Металіст 1925 здобув легку перемогу матчі із Сумами. За команду Сергія Валяєва чотири голи забив Синиця, але не зміг реалізувати пенальті. Обидві команди мають у своєму активі по 6 очок після трьох зіграних матчів.

Друга ліга: Калуш та Черкащина-Академія вийшли в лідери, Верес знову не зміг перемогти

В іншому матчі ігрового дня Балкани відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині зусиллями Зотова, але голи Антонюка та Цапія принесли перемогу Миколаєву, який у нинішньому сезоні ще не програвав.

Чемпіонат України. Перша ліга, 3 тур

Миколаїв – Балкани – 2:1

Голи: Антонюк,68, Цапій 75 – Златов, 5

Металіст 1925 – Суми – 4:1

Голи: Синиця, 23, 63, 70, 74 – Яворський, 90+1

Перша ліга3 турМеталіст (Харків)

Металіст 1925 - Суми: Неділя 05 серпня 2018

Металіст 1925
Матч завершено
4 : 1
Суми
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Металіст 1925 - Суми Миколаїв - Балкани Металіст 1925 Металіст 1925 Балкани Балкани Перша ліга Миколаїв Миколаїв Суми Суми
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