Вторая лига: Калуш и Черкащина-Академия вышли в лидеры, Верес снова не смог победить

Сегодня состоялись заключительные матчи 3-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Кристалл одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше и вплотную приблизился к лидерам. Херсонская команда всего на одно очко отстает от лидера Группы Б – Кремень.

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Нива Т, Верес и Нива В остаются единственными командами в Группе А, которые не одержали ни одной победы. Стоит отметить, что ровенчане только сегодня смогли набрать первый зачетный пункт.

Калуш и Черкащина-Академия захватили лидерство в турнирной таблице Группы А – у обеих команд по 7 набранных очков.

Чемпионат Украины. Вторая Лига, 3 тур

Кристалл – Никополь – 2:1

Голы: Жовтюк, 50, Гливый, 75 – Шмегельский, 45

Калуш – Нива Т – 1:0

Гол: Скакун, 21

Буковина – Черкащина-Академия – 0:1

Гол: Локтионов, 13

Удаление: Ткаченко, 84 – Локтионов, 86

Нива В – Верес – 0:0