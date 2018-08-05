Вторая лига: Калуш и Черкащина-Академия вышли в лидеры, Верес снова не смог победить

Сегодня состоялись заключительные матчи 3-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.
Кристалл одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше и вплотную приблизился к лидерам. Херсонская команда всего на одно очко отстает от лидера Группы Б – Кремень.
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Нива Т, Верес и Нива В остаются единственными командами в Группе А, которые не одержали ни одной победы. Стоит отметить, что ровенчане только сегодня смогли набрать первый зачетный пункт.
Калуш и Черкащина-Академия захватили лидерство в турнирной таблице Группы А – у обеих команд по 7 набранных очков.
Чемпионат Украины. Вторая Лига, 3 тур
Кристалл – Никополь – 2:1
Голы: Жовтюк, 50, Гливый, 75 – Шмегельский, 45
Калуш – Нива Т – 1:0
Гол: Скакун, 21
Буковина – Черкащина-Академия – 0:1
Гол: Локтионов, 13
Удаление: Ткаченко, 84 – Локтионов, 86
Нива В – Верес – 0:0