toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Первая лига: Металлист 1925 победил Волынь и вырвался на второе место, Зирка и Сумы расписали феерическую ничью

20:31 61 Читати українською
Первая лига: Металлист 1925 победил Волынь и вырвался на второе место, Зирка и Сумы расписали феерическую ничью
Металлист 1925 / Фото ФК Металлист 1925

Состоялись очередные матчи 17-го тура Первой лиги Украины.

Новичок Первой лиги Агробизнес не смог составить достойную конкуренцию Авангарду и в итоге минимально уступил.

Звезда ФК Сумы устроили настоящий триллер в Кропивницком, забив на двоих 6 голов. В первом тайме гости побеждали с преимуществом в 2 мяча. Однако после перерыва игроки Звезды отыграли 2 гола и даже вышли вперед. Суммы лишь на последних минутах смогли спасти ничью.

В центральном матче тура Металлист 1925 принимал Волынь. Судьбу поединка решил единственный мяч хозяев, Поспелов на 45-й минуте отличился в воротах Волыни.

Первая лига, 17-й тур

Агробизнес – Авангард – 0:1

Гол: Собко, 75

Удаление: Цыбульник, 37

Зирка – Суми – 3:3

Голы: Аверьянов, 53, Кондраков, 62, Надирадзе (аг), 87 – Васильченко, 7, Лиховидко, 11, Вечурко, 90+3

Колос – Балканы – 0:0

Металлист 1925 – Волынь – 1:0

Гол: Поспелов, 45

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Первая лига17 турМеталлист (Харьков)

Металлист 1925 - Волынь: Суббота 10 ноября 2018

Металлист 1925
Матч окончен
1 : 0
Волынь
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Первая лига Металлист 1925 - Волынь Колос - Балканы Зирка - Сумы Агробизнес - Авангард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
20
мин
Барселона
17:15
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук