Первая лига: Металлист 1925 победил Волынь и вырвался на второе место, Зирка и Сумы расписали феерическую ничью

Состоялись очередные матчи 17-го тура Первой лиги Украины.

Новичок Первой лиги Агробизнес не смог составить достойную конкуренцию Авангарду и в итоге минимально уступил.

Звезда ФК Сумы устроили настоящий триллер в Кропивницком, забив на двоих 6 голов. В первом тайме гости побеждали с преимуществом в 2 мяча. Однако после перерыва игроки Звезды отыграли 2 гола и даже вышли вперед. Суммы лишь на последних минутах смогли спасти ничью.

В центральном матче тура Металлист 1925 принимал Волынь. Судьбу поединка решил единственный мяч хозяев, Поспелов на 45-й минуте отличился в воротах Волыни.

Первая лига, 17-й тур

Агробизнес – Авангард – 0:1

Гол: Собко, 75

Удаление: Цыбульник, 37

Зирка – Суми – 3:3

Голы: Аверьянов, 53, Кондраков, 62, Надирадзе (аг), 87 – Васильченко, 7, Лиховидко, 11, Вечурко, 90+3

Колос – Балканы – 0:0

Металлист 1925 – Волынь – 1:0

Гол: Поспелов, 45

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