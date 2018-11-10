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Перша ліга: Металіст 1925 переміг Волинь та вирвався на друге місце, Зірка і Суми розписали феєричну нічию

20:31 249 Читать на русском
Перша ліга: Металіст 1925 переміг Волинь та вирвався на друге місце, Зірка і Суми розписали феєричну нічию
Металіст 1925 / Фото ФК Металіст 1925

Відбулись чергові матчі 17-го туру Першої ліги України.

Новачок Першої ліги Агробізнес не зміг скласти достойну конкуренцію Авангарду і в підсумку мінімально поступився.

Зірка з ФК Суми влаштували справжній трилер у Кропивницькому, забивши на двох 6 голів. У першому таймі гості перемагали з перевагою у 2 м'ячі. Проте після перерви гравці Зірки відквитали 2 голи і навіть вийшли вперед. Суми лише на останніх хвилинах змогли врятувати нічию.

У центральному матчі туру Металіст 1925 приймав Волинь. Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч господарів, Поспєлов на 45-й хвилині відзначився у воротах Волині.

Перша ліга, 17-й тур

Агробізнес – Авангард – 0:1

Гол: Собко, 75

Вилучення: Цибульник, 37

Зірка – Суми – 3:3

Голи: Авер'янов, 53, Кондраков, 62, Надірадзе (аг), 87 – Васильченко, 7, Лиховидко, 11, Вечурко, 90+3

Колос – Балкани – 0:0

Металіст 1925 – Волинь – 1:0

Гол: Поспєлов, 45

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Перша ліга17 турКолос (Бориспіль)

Колос - Балкани: Субота 10 листопада 2018

Колос
Матч завершено
0 : 0
Балкани
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Теги
Перша ліга Колос - Балкани Зірка - Суми Металіст 1925 - Волинь Агробізнес - Авангард
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