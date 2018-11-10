Перша ліга: Металіст 1925 переміг Волинь та вирвався на друге місце, Зірка і Суми розписали феєричну нічию

Відбулись чергові матчі 17-го туру Першої ліги України.
Новачок Першої ліги Агробізнес не зміг скласти достойну конкуренцію Авангарду і в підсумку мінімально поступився.
Зірка з ФК Суми влаштували справжній трилер у Кропивницькому, забивши на двох 6 голів. У першому таймі гості перемагали з перевагою у 2 м'ячі. Проте після перерви гравці Зірки відквитали 2 голи і навіть вийшли вперед. Суми лише на останніх хвилинах змогли врятувати нічию.
У центральному матчі туру Металіст 1925 приймав Волинь. Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч господарів, Поспєлов на 45-й хвилині відзначився у воротах Волині.
Перша ліга, 17-й тур
Агробізнес – Авангард – 0:1
Гол: Собко, 75
Вилучення: Цибульник, 37
Зірка – Суми – 3:3
Голи: Авер'янов, 53, Кондраков, 62, Надірадзе (аг), 87 – Васильченко, 7, Лиховидко, 11, Вечурко, 90+3
Колос – Балкани – 0:0
Металіст 1925 – Волинь – 1:0
Гол: Поспєлов, 45
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